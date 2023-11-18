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Корабли ТОФ прибыли в индийский порт Вишакхапатнам

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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам.
Корабли ТОФ прибыли в индийский порт Вишакхапатнам
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Печенга» в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыл с деловым заходом в порт Вишакхапатнам Республики Индия», — говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении флота, стоянка запланирована до 20 ноября.

Ранее сообщалось, что два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкер «Печенга» впервые за полвека вошли в порт Читтагонг в Бангладеш.

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