В Приморье дожди отрезали девять населённых пунктов от транспортного сообщения
- РИА Новости
Как отметили в ведомстве, из-за прошедших обильных осадков на территории Тернейского округа произошёл подъём уровня воды в реке Серебрянке.
«Из-за переливов на трёх участках автодорог краевого значения отрезаны девять населённых пунктов», — говорится в заявлении.
Уточняется, что речь идёт о таких населённых пунктах, как Малая Кема, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Самарга, Агзу, Перетычиха.
Ранее в Приморском крае синоптики спрогнозировали усиление ветра до 22 м/с 18—19 ноября.