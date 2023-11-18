RT в Telegram
Подпишись

В Приморье дожди отрезали девять населённых пунктов от транспортного сообщения

Короткая ссылка
В МЧС Приморского края заявили, что обрушившиеся на регион обильные осадки отрезали от транспортного сообщения девять населённых пунктов в Тернейском округе.
В Приморье дожди отрезали девять населённых пунктов от транспортного сообщения
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, из-за прошедших обильных осадков на территории Тернейского округа произошёл подъём уровня воды в реке Серебрянке.

«Из-за переливов на трёх участках автодорог краевого значения отрезаны девять населённых пунктов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что речь идёт о таких населённых пунктах, как Малая Кема, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Самарга, Агзу, Перетычиха.

Ранее в Приморском крае синоптики спрогнозировали усиление ветра до 22 м/с 18—19 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить