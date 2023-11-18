В Приморье дожди отрезали девять населённых пунктов от транспортного сообщения

В МЧС Приморского края заявили, что обрушившиеся на регион обильные осадки отрезали от транспортного сообщения девять населённых пунктов в Тернейском округе.

РИА Новости

Как отметили в ведомстве, из-за прошедших обильных осадков на территории Тернейского округа произошёл подъём уровня воды в реке Серебрянке. «Из-за переливов на трёх участках автодорог краевого значения отрезаны девять населённых пунктов», — говорится в заявлении. Уточняется, что речь идёт о таких населённых пунктах, как Малая Кема, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Самарга, Агзу, Перетычиха. Ранее в Приморском крае синоптики спрогнозировали усиление ветра до 22 м/с 18—19 ноября.