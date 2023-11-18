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В Астрахани продолжают разбирать завалы после обрушения подъездов в пятиэтажке

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После обрушения двух подъездов в пятиэтажке в Астрахани продолжается разбор завалов.
В Астрахани продолжают разбирать завалы после обрушения подъездов в пятиэтажке
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Возле дома выставлены наряды полиции, место ЧП огорожено забором», — сказано в материале.

Уточняется, что возле обрушившихся подъездов в центре дома разбирает завалы строительная техника.

При этом возле пятиэтажки с другой стороны стоят некоторые из жильцов.

Одна из жительниц рассказала, что снимала квартиру в этом доме, а когда произошло обрушение, она была на работе.

«Жду, когда разрешат забрать хотя бы вещи», — сказала она.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что пожарные и спасатели будут награждены за участие в спасении людей при обрушении жилого дома в Астрахани.

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