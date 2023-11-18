Пять человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Иркутске

Пять человек, включая двух детей, пострадали в результате аварии с маршрутным автобусом в Иркутске.

Об этом сообщает СУСК России по Иркутской области.

По данным ведомства, грузовик при повороте столкнулся с маршрутным автобусом №30, который следовал в попутном направлении по выделенной полосе.

«В результате ДТП находившимся в салоне автобуса детям в возрасте трёх и пяти лет, а также троим взрослым понадобилась медицинская помощь», — указывается в заявлении.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в Калининграде водитель BMW врезался в автобусную остановку, пострадали три человека, ребёнок погиб.