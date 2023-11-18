RT в Telegram
Подпишись

Константинов: национализация активов украинских олигархов в Крыму продолжается

Короткая ссылка
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о продолжении национализации активов украинских олигархов в Крыму.
Константинов: национализация активов украинских олигархов в Крыму продолжается
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Aksakov

Об этом он рассказал РИА Новости

«Работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия, ещё не окончена и будет продолжена», — сказал он.

Константинов подчеркнул, что врагам России не позволят наживаться в Крыму. Он отметил, что продажа активов позволит пополнить доходную часть бюджета республики.

В мае парламент Крыма единогласно проголосовал за национализацию квартиры Владимира Зеленского в Ливадии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить