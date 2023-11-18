Константинов: национализация активов украинских олигархов в Крыму продолжается

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о продолжении национализации активов украинских олигархов в Крыму.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия, ещё не окончена и будет продолжена», — сказал он.

Константинов подчеркнул, что врагам России не позволят наживаться в Крыму. Он отметил, что продажа активов позволит пополнить доходную часть бюджета республики.

В мае парламент Крыма единогласно проголосовал за национализацию квартиры Владимира Зеленского в Ливадии.