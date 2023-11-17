Аварийную службу Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за похолодания

Аварийно-восстановительную службу Московской области перевели в режим повышенной готовности из-за похолодания.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство ЖКХ.

«Служба работает в круглосуточном режиме. Кроме этого, сформирован нештатный отряд, куда вошли 100 сотрудников организации. Их задача — оперативно реагировать на возможные проблемы с подачей услуг ЖКХ в населённых пунктах», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

По его словам, на фоне перехода температуры воздуха через нулевую отметку к минусовым особое внимание уделяется состоянию теплосетей и других коммуникаций, передаёт «Радио 1».

Ранее сообщалось, что все муниципалитеты Ставропольского края получили паспорта готовности к зиме.