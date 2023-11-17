RT в Telegram
Подпишись

Аварийную службу Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за похолодания

Короткая ссылка
Аварийно-восстановительную службу Московской области перевели в режим повышенной готовности из-за похолодания.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство ЖКХ.

«Служба работает в круглосуточном режиме. Кроме этого, сформирован нештатный отряд, куда вошли 100 сотрудников организации. Их задача — оперативно реагировать на возможные проблемы с подачей услуг ЖКХ в населённых пунктах», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

По его словам, на фоне перехода температуры воздуха через нулевую отметку к минусовым особое внимание уделяется состоянию теплосетей и других коммуникаций, передаёт «Радио 1».

Ранее сообщалось, что все муниципалитеты Ставропольского края получили паспорта готовности к зиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить