Чат-бот Дептранса Москвы обработал 5,5 млн вопросов за три года

Чат-бот Дептранса Москвы ответил на 5,5 млн вопросов за три года. Ежедневно он обрабатывает примерно 13 тыс. обращений.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, за прошедшее время удалось расширить возможности чат-бота Александры.

В настоящее время сервис может отвечать на вопросы о получении справки для работы, перенесении баланса с одной карты «Тройка» на другую, а также о способах оставления официального обращения о работе транспорта.

Ранее сообщалось, что к выставке «Куплю гараж» столичные Департамент транспорта и Музей транспорта выпустили тематическую карту «Тройка».