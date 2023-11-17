В Москве выпустили транспортную карту «Тройка» к выставке «Куплю гараж»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Дептранса.
Продажа лимитированных карт начнётся 18 ноября.
Получить её можно при покупке билета на экспозицию «Куплю гараж», которая будет открыта до 10 марта 2024 года.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов анонсировал новые возможности для пассажиров столичного метрополитена. Теперь активировать пополнение транспортной карты «Тройка» можно будет на турникетах.