В Москве пассажиры метро смогут пополнять «Тройку» на турникетах
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.
В тестировании новой функции принимают участие пассажиры, которые уже совершили 30 тыс. успешных активаций на 1,1 тыс. турникетов метро и МЦК.
«Совсем скоро пассажиры смогут пополнить баланс карты онлайн, а затем активировать его при проходе через турникет — больше не придётся тратить время у жёлтых терминалов. Такая же возможность действует на валидаторах наземного транспорта», — приводятся в материале слова Ликсутова.
Ранее НСН сообщала, что в Москве выпустили ограниченную серию транспортных карт «Тройка» с лучшими снимками дикой природы от победителей Международного конкурса фотографии The Golden Turtle.