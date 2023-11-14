В Москве пассажиры метро смогут пополнять «Тройку» на турникетах

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов анонсировал новые возможности для пассажиров столичного метрополитена. Теперь активировать пополнение транспортной карты «Тройка» можно будет на турникетах.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

В тестировании новой функции принимают участие пассажиры, которые уже совершили 30 тыс. успешных активаций на 1,1 тыс. турникетов метро и МЦК.

«Совсем скоро пассажиры смогут пополнить баланс карты онлайн, а затем активировать его при проходе через турникет — больше не придётся тратить время у жёлтых терминалов. Такая же возможность действует на валидаторах наземного транспорта», — приводятся в материале слова Ликсутова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выпустили ограниченную серию транспортных карт «Тройка» с лучшими снимками дикой природы от победителей Международного конкурса фотографии The Golden Turtle.