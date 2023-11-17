Прокуратура подтвердила крупное вооружённое ограбление в центре Москвы

Прокуратура Москвы подтвердила факт ограбления со стрельбой в центре Москвы.

«На Пресненском Валу неизвестные подъехали на автомобиле к мужчинам, произвели несколько выстрелов в их сторону, открыто похитили крупную сумму денег, после чего скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура Центрального административного округа контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения (ст. 162 УК РФ) и установление причастных к преступлению лиц.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что около банка несколько человек открыли стрельбу и похитили примерно 300 млн рублей у курьеров.