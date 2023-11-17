В центре Москвы неизвестные со стрельбой ограбили курьеров

В центре Москвы около банка несколько человек открыли стрельбу и похитили примерно 300 млн рублей у курьеров, сейчас грабителей ищут, сообщил РИА Новости источник.

«По словам собеседника, предварительно, у банка на Пресненском Валу неизвестные на автомобиле подъехали к курьерам, которые несли порядка 300 млн рублей, открыли стрельбу, после чего похитили деньги», — сказали агентству.

Также ТАСС со ссылкой на МВД пишет, что это произошло в 19:30.

Пресс-служба полиции рассказала, что неизвестные, «угрожая предметом, похожим на пистолет», произвели несколько выстрелов в сторону граждан и «открыто похитили сумку».

По имеющимся данным, они скрылись на машине Mercedes. Предварительно известно, что пострадал один из мужчин.