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В центре Москвы неизвестные со стрельбой ограбили курьеров

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В центре Москвы около банка несколько человек открыли стрельбу и похитили примерно 300 млн рублей у курьеров, сейчас грабителей ищут, сообщил РИА Новости источник.
В центре Москвы неизвестные со стрельбой ограбили курьеров
  • РИА Новости

«По словам собеседника, предварительно, у банка на Пресненском Валу неизвестные на автомобиле подъехали к курьерам, которые несли порядка 300 млн рублей, открыли стрельбу, после чего похитили деньги», — сказали агентству.

Также ТАСС со ссылкой на МВД пишет, что это произошло в 19:30.

Пресс-служба полиции рассказала, что неизвестные, «угрожая предметом, похожим на пистолет», произвели несколько выстрелов в сторону граждан и «открыто похитили сумку».

По имеющимся данным, они скрылись на машине Mercedes. Предварительно известно, что пострадал один из мужчин.

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