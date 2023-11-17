Большинство россиян поддержали обучение детей финграмотности

Согласно новому исследованию, 40% россиян уже обучают своих детей финансовой грамотности, ещё 16% планируют начать говорить об этом.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование компании «СберСтрахование жизни» и медиахолдинга Rambler&Co.

Как считают 18% опрошенных, финграмотность — исключительно взрослая тема.

Основным инструментом обучения 41% респондентов назвали карманные деньги. Ещё 31% участников исследования преподают основы финансовой грамотности на своём примере.

Остальные играют с детьми в тематические игры (5%), читают с ними профильную литературу (3%), записали ребёнка на курсы (2%), доверили эту работу школе (4%).

Ранее финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин дал советы по использованию кредитных карт.