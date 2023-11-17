Собянин: в Москве отремонтировали 45 молочно-раздаточных пунктов с начала года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с начала 2023 года отремонтировали 45 молочно-раздаточных пунктов.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Молочные кухни ремонтируют по аналогии с городской программой обновления поликлиник. Создаётся единая система навигации, используются современные решения для организации пространств.

На новый стандарт перешли уже 68 пунктов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в медучреждениях столицы выхаживают 99% младенцев, родившихся раньше срока.