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Путин назвал придурками политиков, которые запрещают общение деятелей культуры

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Зарубежные политики, которые пытаются запретить общение между деятелями культуры из разных стран, «просто придурки» и «ненормальные люди», заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал придурками политиков, которые запрещают общение деятелей культуры
  • РИА Новости

«Люди, которые пытаются запретить это общение, запретить деятелям славянской культуры общаться между собой... они просто придурки. Понимаете? Это просто ненормальные люди», — сказал он.

Путин также подчеркнул, что культуру России пытаются отменять, но это невозможно.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что запрет русской культуры и русского языка даст обратный эффект.

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