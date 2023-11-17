Путин назвал придурками политиков, которые запрещают общение деятелей культуры
- РИА Новости
«Люди, которые пытаются запретить это общение, запретить деятелям славянской культуры общаться между собой... они просто придурки. Понимаете? Это просто ненормальные люди», — сказал он.
Путин также подчеркнул, что культуру России пытаются отменять, но это невозможно.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что запрет русской культуры и русского языка даст обратный эффект.