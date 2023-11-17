Путин назвал придурками политиков, которые запрещают общение деятелей культуры

Зарубежные политики, которые пытаются запретить общение между деятелями культуры из разных стран, «просто придурки» и «ненормальные люди», заявил президент России Владимир Путин.

«Люди, которые пытаются запретить это общение, запретить деятелям славянской культуры общаться между собой... они просто придурки. Понимаете? Это просто ненормальные люди», — сказал он.

Путин также подчеркнул, что культуру России пытаются отменять, но это невозможно.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что запрет русской культуры и русского языка даст обратный эффект.