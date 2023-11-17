В ХМАО завели дело по факту избиения школьника

В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту избиения 12-летнего школьника на улице.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл вечером 12 ноября.

«Мужчина, находясь вблизи дома №2А, расположенного в 1-м микрорайоне Центральный города Пыть-Ях, в целях завладения чужим имуществом незаконно предъявил несовершеннолетнему 2011 года рождения требование о передаче ему денежных средств и применил насилие, ударив кулаком по лицу потерпевшего, от чего последний потерял сознание» — рассказали в ведомстве.

Дело возбудили по статье о вымогательстве с применением насилия.

Ранее следователи организовали проверку по факту драки между подростками в школе в Тольятти.