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В ХМАО завели дело по факту избиения школьника

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В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту избиения 12-летнего школьника на улице.
В ХМАО завели дело по факту избиения школьника
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл вечером 12 ноября.

«Мужчина, находясь вблизи дома №2А, расположенного в 1-м микрорайоне Центральный города Пыть-Ях, в целях завладения чужим имуществом незаконно предъявил несовершеннолетнему 2011 года рождения требование о передаче ему денежных средств и применил насилие, ударив кулаком по лицу потерпевшего, от чего последний потерял сознание» — рассказали в ведомстве.

Дело возбудили по статье о вымогательстве с применением насилия.

Ранее следователи организовали проверку по факту драки между подростками в школе в Тольятти.

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