В ХМАО завели дело по факту избиения школьника
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
Инцидент произошёл вечером 12 ноября.
«Мужчина, находясь вблизи дома №2А, расположенного в 1-м микрорайоне Центральный города Пыть-Ях, в целях завладения чужим имуществом незаконно предъявил несовершеннолетнему 2011 года рождения требование о передаче ему денежных средств и применил насилие, ударив кулаком по лицу потерпевшего, от чего последний потерял сознание» — рассказали в ведомстве.
Дело возбудили по статье о вымогательстве с применением насилия.
Ранее следователи организовали проверку по факту драки между подростками в школе в Тольятти.