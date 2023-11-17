СК проводит проверку после драки между подростками в школе в Тольятти
Как пишет РИА Новости, в социальных сетях распространился видеоролик с конфликтом между двумя подростками в школе в Тольятти.
Отмечается, что в ходе драки один из подростков начал душить второго. После этого к школе подъехала машина скорой помощи.
«По данному факту организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об издевательствах над подростком в одном из детских оздоровительных учреждений Свердловской области.