СК проводит проверку после драки между подростками в школе в Тольятти

Следователи организовали проверку по факту драки между подростками в школе в Тольятти, информирует пресс-служба Следственного комитета России по Самарской области.

Как пишет РИА Новости, в социальных сетях распространился видеоролик с конфликтом между двумя подростками в школе в Тольятти.

Отмечается, что в ходе драки один из подростков начал душить второго. После этого к школе подъехала машина скорой помощи.

«По данному факту организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об издевательствах над подростком в одном из детских оздоровительных учреждений Свердловской области.