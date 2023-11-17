Путин пообещал поддержать проект об ограничении использования иностранных слов

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе и СМИ.

Об этом он заявил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур.

«Конечно, поддержим ваш законопроект. Я просто не знаю детали, но посмотрим, конечно», — заявил Путин.

Ранее специалисты проанализировали более 5,8 тыс. материалов и около 340 тыс. публикаций в СМИ и соцсетях в текущем году и выявили наиболее широко употребляемые в русском языке иностранные заимствования. Самым популярным оказалось слово «фейк».