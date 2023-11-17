RT в Telegram
Подпишись

Масочный режим ввели в медучреждениях Санкт-Петербурга

Короткая ссылка
Масочный режим ввели в медучреждениях Санкт-Петербурга, это сделано для предупреждения возникновения заболевания гриппом и COVID-19.
Масочный режим ввели в медучреждениях Санкт-Петербурга
  • РИА Новости

«В Петербурге в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции введен обязательный масочный режим среди персонала и посетителей медицинских учреждений», — сообщил комитет по здравоохранению города в Telegram-канале.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что клинические испытания обновлённого «Спутника» завершились, «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в первой декаде декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить