Масочный режим ввели в медучреждениях Санкт-Петербурга, это сделано для предупреждения возникновения заболевания гриппом и COVID-19.

«В Петербурге в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции введен обязательный масочный режим среди персонала и посетителей медицинских учреждений», — сообщил комитет по здравоохранению города в Telegram-канале.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что клинические испытания обновлённого «Спутника» завершились, «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в первой декаде декабря.