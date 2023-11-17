Масочный режим ввели в медучреждениях Санкт-Петербурга
- РИА Новости
«В Петербурге в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции введен обязательный масочный режим среди персонала и посетителей медицинских учреждений», — сообщил комитет по здравоохранению города в Telegram-канале.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что клинические испытания обновлённого «Спутника» завершились, «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в первой декаде декабря.