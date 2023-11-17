Путин: нужно добиваться компромисса, а не делить людей на сорта, как мясо
- РИА Новости
«Это сложно, но к этому надо стремиться... А другой путь нам хорошо известен: это провозглашение исключительности кого-то по отношению к другим. Деление людей на первый и второй сорт, как мясо. Так в человеческом обществе быть не должно, это неестественно», — сказал он.
Путин заявил, что видит многополярный мир справедливым.
Ранее российский лидер отметил, что все государства БРИКС стремятся к многополярности.