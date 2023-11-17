Житель Донецка пострадал при атаке украинского БПЛА

Мужчина 1960 года рождения пострадал при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Кировском районе Донецка.

Как сообщили 17 ноября в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, информация об этом поступила в 17:00.

В сообщении представительства указывается, что ранение мирный житель получил в результате сброса с БПЛА взрывоопасного предмета. О состоянии пострадавшего пока не сообщается.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о сбитом над территорией Белгородской области украинском беспилотнике.