Житель Донецка пострадал при атаке украинского БПЛА
- РИА Новости
Как сообщили 17 ноября в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, информация об этом поступила в 17:00.
В сообщении представительства указывается, что ранение мирный житель получил в результате сброса с БПЛА взрывоопасного предмета. О состоянии пострадавшего пока не сообщается.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили о сбитом над территорией Белгородской области украинском беспилотнике.