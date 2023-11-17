МО: около 15:30 мск над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
- РИА Новости
Об этом сообщило Минобороны России.
«17 ноября около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа на объекты на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны.
Средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что над территорией Смоленской области уничтожено три украинских беспилотника самолётного типа.