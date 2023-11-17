МО: около 15:30 мск над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Силы ПВО около 15:30 мск сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

Об этом сообщило Минобороны России.

«17 ноября около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа на объекты на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны.

Средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что над территорией Смоленской области уничтожено три украинских беспилотника самолётного типа.