RT в Telegram
Подпишись

Минобороны: в Смоленской области уничтожены три украинских беспилотника

Короткая ссылка
В Министерстве обороны России заявили, что над территорией Смоленской области уничтожены три украинских беспилотника самолётного типа.
Минобороны: в Смоленской области уничтожены три украинских беспилотника
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Смоленской области», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что российские средства ПВО уничтожили украинские беспилотники самолётного типа в Заднепровском районе Смоленска и на территории Смоленского района.

Пострадавших в результате атаки нет, добавил Анохин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить