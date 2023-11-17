Минобороны: в Смоленской области уничтожены три украинских беспилотника

В Министерстве обороны России заявили, что над территорией Смоленской области уничтожены три украинских беспилотника самолётного типа.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Смоленской области», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что российские средства ПВО уничтожили украинские беспилотники самолётного типа в Заднепровском районе Смоленска и на территории Смоленского района.

Пострадавших в результате атаки нет, добавил Анохин.