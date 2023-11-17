Минобороны: в Смоленской области уничтожены три украинских беспилотника
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Об этом ведомство написало в Telegram.
«Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Смоленской области», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что российские средства ПВО уничтожили украинские беспилотники самолётного типа в Заднепровском районе Смоленска и на территории Смоленского района.
Пострадавших в результате атаки нет, добавил Анохин.