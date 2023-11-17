Губернатор Анохин: силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники самолётного типа в Заднепровском районе Смоленска и на территории Смоленского района.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ ВС России в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолётного типа», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате атаки нет, добавил Анохин.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Смоленской области.

Кроме того, средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Брянской областью, ещё три беспилотника были перехвачены над акваторией Чёрного моря около побережья Крыма.