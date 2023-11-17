Специалист Ряховский: до 1 декабря нужно уплатить ряд налогов

Руководитель департамента налогов Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ряховский рассказал о налогах, которые нужно уплатить до 1 декабря 2023 года и нюансах этой процедуры.

«До 1 декабря необходимо уплатить налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог, а также сумму НДФЛ в случае получения соответствующего уведомления», — пояснил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Также он обратил внимание на то, что при наличии у несовершеннолетних собственности обязанности по уплате налогов возлагаются на родителей и иных законных представителей.

«Например, квартира приобретена за счёт материнского капитала и оформлена в том числе на несовершеннолетних», — сказал Ряховский.

Если же у человека есть имущество, транспорт или земельный участок, о котором нет информации у налогового органа, то налогоплательщик обязан уведомить об этом ведомство, заявил эксперт.

«В случае если он не уведомит, а налоговому органу будет об этом известно после установленного срока уплаты, то налогоплательщик вместе с суммой налога будет уплачивать сумму пени», — заключил Ряховский.

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