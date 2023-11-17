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В Подмосковье задержали подозреваемого в краже сейфа и Porsche на 38 млн рублей

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Полицейские задержали подозреваемого в краже сейфа и Porsche Taycan в Подмосковье.
В Подмосковье задержали подозреваемого в краже сейфа и Porsche на 38 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на территории Московской области. Похищенный автомобиль обнаружен сожжённым в гаражном кооперативе недалеко от места жительства потерпевшего», — заявила она.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве грабитель похитил из дома сейф с деньгами и драгоценностями и угнал люксовый автомобиль Porsche Taycan.

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