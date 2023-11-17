В Подмосковье задержали подозреваемого в краже сейфа и Porsche на 38 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает представитель МВД России Ирина Волк.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на территории Московской области. Похищенный автомобиль обнаружен сожжённым в гаражном кооперативе недалеко от места жительства потерпевшего», — заявила она.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Москве грабитель похитил из дома сейф с деньгами и драгоценностями и угнал люксовый автомобиль Porsche Taycan.