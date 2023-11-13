В Москве грабитель похитил из дома сейф и угнал Porsche, машину нашли сожжённой
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Ограбление произошло в деревне Большое Свинорье, там злоумышленник, разбив окно, проник внутрь частного дома и «похитил металлический сейф, где находились денежные средства, часы, ювелирные изделия, документы».
Машина была припаркована около дома, впоследствии её нашли в гаражах в городе Московском.
«Ущерб превышает 38 млн рублей», — сообщила прокуратура.
В сентябре в Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в краже около 2,5 млн рублей из квартиры актрисы Юлии Рутберг в районе Хамовники.