В Москве грабитель похитил из дома сейф и угнал Porsche, машину нашли сожжённой

В Москве грабитель похитил из дома сейф с деньгами и драгоценностями и угнал люксовый автомобиль Porsche Taycan, который затем был найден сожжённым. Следователи устанавливают личность подозреваемого, сообщила прокуратура.

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Ограбление произошло в деревне Большое Свинорье, там злоумышленник, разбив окно, проник внутрь частного дома и «похитил металлический сейф, где находились денежные средства, часы, ювелирные изделия, документы». Машина была припаркована около дома, впоследствии её нашли в гаражах в городе Московском. «Ущерб превышает 38 млн рублей», — сообщила прокуратура. В сентябре в Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в краже около 2,5 млн рублей из квартиры актрисы Юлии Рутберг в районе Хамовники.