Кремль соберёт вопросы от россиян к предстоящей совмещённой прямой линии с Путиным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль по традиции соберёт вопросы от россиян к предстоящей совмещённой прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина.
- РИА Новости
Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
«Конечно. Заранее», — подтвердил он.
Ранее Песков сообщил, что прямая линия и большая пресс-конференция Путина в этом году будут объединены.
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