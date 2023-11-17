Кремль соберёт вопросы от россиян к предстоящей совмещённой прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль по традиции соберёт вопросы от россиян к предстоящей совмещённой прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

«Конечно. Заранее», — подтвердил он.

Ранее Песков сообщил, что прямая линия и большая пресс-конференция Путина в этом году будут объединены.