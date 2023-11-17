Недовольный качеством алкоголя житель Воронежа бросил бомбу в работницу бара
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МВД.
«Мужчина зашёл в питейное заведение, расположенное на Московском проспекте, и бросил в сторону продавца техническое устройство, которое сдетонировало. После чего скрылся с места происшествия», — отметил собеседник.
Уточняется, что пострадавшая получила незначительные телесные травмы.
В МВД добавили, что злоумышленник уже задержан.
Ранее Следственный комитет организовал проверку в Дагестане по факту взрыва светошумовой гранаты в Буйнакске. В результате произошедшего травму получил замглавы города Гамзат Османов — он лишился кисти левой руки.