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СК в Дагестане начал проверку из-за лишившегося кисти чиновника

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Следственный комитет организовал проверку в Дагестане по факту взрыва светошумовой гранаты в Буйнакске. В результате произошедшего травму получил замглавы города Гамзат Османов — он лишился кисти левой руки.
СК в Дагестане начал проверку из-за лишившегося кисти чиновника
  • © СК РФ

По предварительным данным, взрыв светошумовой гранаты произошёл на цокольном этаже одного из домов в Буйнакске. Травмированного замглавы города госпитализировали. Сохранить повреждённую конечность не удалось.

«В республике Дагестан организована доследственная проверка по факту происшествия, в результате которого пострадал заместитель главы администрации города Буйнакска Гамзат Османов», — сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по республике.

О взрыве в Буйнакске стало известно 16 ноября. Сообщалось, что Османов также получил ранение стопы и лица. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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