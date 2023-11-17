Почти 140 человек доставили в полицию после драки на стройке в Москве

Сотрудники МВД доставили в отделы полиции Москвы 139 человек после того, как на стройке в Свиблове произошла массовая драка.

«Предварительно установлено, что между рабочими возник бытовой конфликт, переросший в потасовку, в результате которой двое участников конфликта обратились за медицинской помощью», — рассказали в министерстве.

К административной ответственности привлечено 76 человек по статье о мелком хулиганстве.

Ранее в Москве 39-летний российский актёр Александр Ведменский, который известен по ролям в сериалах «Универ» и «Пятницкий», подрался с прохожим после спора на тему спецоперации на Украине.