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Актёр из «Универа» Ведменский подрался с прохожим в Москве из-за спора об СВО

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В Москве 39-летний российский актёр Александр Ведменский, который известен по ролям в сериалах «Универ» и «Пятницкий», подрался с прохожим после спора на тему спецоперации на Украине.
Актёр из «Универа» Ведменский подрался с прохожим в Москве из-за спора об СВО
  • РИА Новости

Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, конфликт произошёл несколько дней назад возле караоке-бара. Ведменский находился на улице и ждал такси. В какой-то момент у него возник спор с прохожим. Актёр заявил о поддержке спецоперации, а его оппонент высказал противоположную позицию.

В итоге спор перерос в драку.

«Полетели кулаки. Помахались, мне попали. И я попал», — рассказал актёр.

Отмечается, что самочувствие у Ведменского хорошее, он уже вернулся к съёмкам.

Ранее два человека пострадали во время драки на площадке для собак в Петербурге.

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