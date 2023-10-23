Актёр из «Универа» Ведменский подрался с прохожим в Москве из-за спора об СВО
- РИА Новости
Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По его данным, конфликт произошёл несколько дней назад возле караоке-бара. Ведменский находился на улице и ждал такси. В какой-то момент у него возник спор с прохожим. Актёр заявил о поддержке спецоперации, а его оппонент высказал противоположную позицию.
В итоге спор перерос в драку.
«Полетели кулаки. Помахались, мне попали. И я попал», — рассказал актёр.
Отмечается, что самочувствие у Ведменского хорошее, он уже вернулся к съёмкам.
Ранее два человека пострадали во время драки на площадке для собак в Петербурге.