Новую школу открыли в районе Тропарёво-Никулино

В районе Тропарёво-Никулино ввели в эксплуатацию новое здание школы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В корпусе есть современные классы, лабораторно-исследовательский комплекс, медиатека с библиотекой. Здание оборудовано для маломобильных учеников.

«На базе ИT-полигона ребята займутся 3D-моделированием, робототехникой и программированием», — отметил мэр.

Как добавил Собянин, столичные власти в целом проделали большую работу по развитию района. Так, к станции метро «Тропарёво» Сокольнической линии добавили новую станцию «Озёрная». Введены новые маршруты наземного транспорта.

С 2011 года в городе построили 586 новых школ и детсадов, передаёт «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что на Сахалине и Курилах за последние пять лет сдали в эксплуатацию более 20 объектов образования — школы, учебные корпуса и детские сады.