В Тюмени рассказали о мерах борьбы с гололёдом

В Тюмени для борьбы с гололёдом специалисты дорожной инфраструктуры будут применять соль и гранитную крошку.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городской Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

«В зимний период у нас будут работать более 700 единиц техники. При гололёдных явлениях на проезжей части будут применяться химический материал (соль), на тротуарах — фрикционный (гранитная крошка). При температуре ниже -20 °С на проезжей части также будет применяться крошка», — рассказали в ведомстве.

Прежде всего обрабатываться будут центр города, мосты, путепроводы, перекрёстки, автобусные маршруты и остановки.

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