Сальдо: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Херсонской области
- AP
Об этом написал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.
«Сегодня боевики киевских вооружённых формирований произвели обстрел ракетами Storm Shadow Чаплинского района», — сообщил он.
Сальдо добавил, что средствами РЭБ системы управления украинских ракет были подавлены, они отклонились от курса.
Таким образом, одна ракета упала на открытом пространстве, а другая врезалась в нежилое строение, уточнил он.
Пострадавших нет.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница посёлка Абакумова погибла в результате обстрела со стороны украинских войск.