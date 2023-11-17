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Сальдо: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Херсонской области

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ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чаплинскому району Херсонской области, ракеты подавлены средствами РЭБ.
Сальдо: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Херсонской области
  • AP

Об этом написал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

«Сегодня боевики киевских вооружённых формирований произвели обстрел ракетами Storm Shadow Чаплинского района», — сообщил он.

Сальдо добавил, что средствами РЭБ системы управления украинских ракет были подавлены, они отклонились от курса.

Таким образом, одна ракета упала на открытом пространстве, а другая врезалась в нежилое строение, уточнил он.

Пострадавших нет.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница посёлка Абакумова погибла в результате обстрела со стороны украинских войск.

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