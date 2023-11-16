Кулемзин: жительница посёлка Абакумова погибла из-за обстрела ВСУ
- РИА Новости
Об этом написал мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
По его словам, подразделения ВСУ нанесли удар по Кировскому району. Снаряд попал в районе дачного кооператива «Абакумовец», где и погибла женщина.
«В результате обстрела Кировского района пос. Абакумова (дачный кооператив «Абакумовец») погибла женщина 1963 г. р.», — сообщил Кулемзин.
Ранее сообщалось, что четыре человека получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ.