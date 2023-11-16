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Кулемзин: жительница посёлка Абакумова погибла из-за обстрела ВСУ

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Мирная жительница посёлка Абакумова погибла в результате обстрела со стороны украинских войск.
Кулемзин: жительница посёлка Абакумова погибла из-за обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Об этом написал мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

По его словам, подразделения ВСУ нанесли удар по Кировскому району. Снаряд попал в районе дачного кооператива «Абакумовец», где и погибла женщина.

«В результате обстрела Кировского района пос. Абакумова (дачный кооператив «Абакумовец») погибла женщина 1963 г. р.», — сообщил Кулемзин.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ.

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