Кулемзин: жительница посёлка Абакумова погибла из-за обстрела ВСУ

Мирная жительница посёлка Абакумова погибла в результате обстрела со стороны украинских войск.

Об этом написал мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

По его словам, подразделения ВСУ нанесли удар по Кировскому району. Снаряд попал в районе дачного кооператива «Абакумовец», где и погибла женщина.

«В результате обстрела Кировского района пос. Абакумова (дачный кооператив «Абакумовец») погибла женщина 1963 г. р.», — сообщил Кулемзин.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ.