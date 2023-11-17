Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проект расписания ЕГЭ

Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проект расписания Единого государственного экзамена на 2024 год.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что проведение экзамена разделено на три периода: досрочный — с 22 марта по 12 апреля — вместе с резервными днями, которые завершаются 19 апреля, основной вместе с резервными днями — с 23 мая по 1 июля, дополнительный — 4—9 сентября.

Экзамены по всем предметам будут начинаться в 10:00 по местному времени.

Ранее руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева посоветовала начинать подготовку к ЕГЭ за два года.