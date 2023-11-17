Специалист в сфере образования Евсеева: подготовку к ЕГЭ надо начинать в 10-м классе

Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева посоветовала начинать подготовку к ЕГЭ за два года.

«Если школьник начнёт подготовку с 10-го класса, то у него будет больше времени для того, чтобы равномерно распределить нагрузку и постепенно закрывать пробелы в знаниях, которые могли возникнуть ещё в 5-м или 6-м классе, например», — поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Она также отметила, что в этом случае у учащегося будет больше времени на подготовку и он сможет осваивать материал не в таком высоком темпе, как если бы начал готовиться в 11-м классе.

Кроме того, в 10-м классе можно сосредоточиться на выборе предмета, который ученик будет сдавать на ЕГЭ, отметила Евсеева. В таком случае будет возможность заменить предмет, чего нельзя сделать в 11-м.

Ранее замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с газетой «Взгляд» рассказала, что в российских школах появились советники по воспитанию.