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Участники форума в Петербурге в декларации договорились противостоять санкциям

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Участники международного культурного форума в Петербурге приняли декларацию и договорились противостоять санкциям по расовым признакам.
Участники форума в Петербурге в декларации договорились противостоять санкциям
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

В нём сказано о поддержке участников форума права граждан и народов участвовать в культурной жизни, а также иметь доступ к мировому культурному наследию.

В декларации также содержится призыв противостоять использованию противоправных односторонних подходов в сфере культуры и искусства в форме санкций, бойкотов, запретов и отмен по расовым, этническим, языковым признакам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления.

Как сообщило агентство Bloomberg, российская экономика практически вернулась к состоянию до февраля прошлого года, компенсировав ущерб от введённых западными странами санкций в отношении Москвы.

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