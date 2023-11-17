Участники международного культурного форума в Петербурге приняли декларацию и договорились противостоять санкциям по расовым признакам.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

В нём сказано о поддержке участников форума права граждан и народов участвовать в культурной жизни, а также иметь доступ к мировому культурному наследию.

В декларации также содержится призыв противостоять использованию противоправных односторонних подходов в сфере культуры и искусства в форме санкций, бойкотов, запретов и отмен по расовым, этническим, языковым признакам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления.

Как сообщило агентство Bloomberg, российская экономика практически вернулась к состоянию до февраля прошлого года, компенсировав ущерб от введённых западными странами санкций в отношении Москвы.