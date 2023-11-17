Московское предприятие нарастило производство средств спасения на 45%

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский заявил, что компания «Пожхимзащита» с начала 2023 года года выпустила на 45% больше продукции, чем за аналогичный период 2022 года.

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Об этом сообщает НСН. «С января по октябрь текущего года там выпустили свыше 250 тыс. средств защиты, спасения, пожаротушения и оповещения», — сказал Овчинский. Продукция компании применяется в пожарной и промышленной безопасности, а также при чрезвычайных ситуациях. Как отметил коммерческий директор компании Константин Калужин, средства защиты и спасения востребованы не только предприятиями, но и населением. Ранее сообщалось, что завод Москвы по производству электрооборудования нарастил выпуск продукции вдвое.