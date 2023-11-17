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Московское предприятие нарастило производство средств спасения на 45%

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Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский заявил, что компания «Пожхимзащита» с начала 2023 года года выпустила на 45% больше продукции, чем за аналогичный период 2022 года.
Московское предприятие нарастило производство средств спасения на 45%
  • © Пресс-служба ДИПП

Об этом сообщает НСН.

«С января по октябрь текущего года там выпустили свыше 250 тыс. средств защиты, спасения, пожаротушения и оповещения», — сказал Овчинский.

Продукция компании применяется в пожарной и промышленной безопасности, а также при чрезвычайных ситуациях.

Как отметил коммерческий директор компании Константин Калужин, средства защиты и спасения востребованы не только предприятиями, но и населением.

Ранее сообщалось, что завод Москвы по производству электрооборудования нарастил выпуск продукции вдвое.

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