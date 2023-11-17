Московское предприятие нарастило производство средств спасения на 45%
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Об этом сообщает НСН.
«С января по октябрь текущего года там выпустили свыше 250 тыс. средств защиты, спасения, пожаротушения и оповещения», — сказал Овчинский.
Продукция компании применяется в пожарной и промышленной безопасности, а также при чрезвычайных ситуациях.
Как отметил коммерческий директор компании Константин Калужин, средства защиты и спасения востребованы не только предприятиями, но и населением.
Ранее сообщалось, что завод Москвы по производству электрооборудования нарастил выпуск продукции вдвое.