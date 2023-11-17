Жильцы обрушившегося в Астрахани дома больше недели слышали там звук перфоратора
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Также они сообщили, что последние полторы недели слышали в доме звук перфоратора: в одной из квартир шёл ремонт с перепланировкой.
В управляющей компании дома уверены, что ЧП связано с этим ремонтом.
При этом источник RT сообщил, что УК опровергает версию разрушения из-за подмыва фундамента, так как накануне «Астрводоканал» откачивал воду из коллектора.
Кроме того, по данным RT, с домом ещё в 2012 году были проблемы — жители первого и второго подъездов жаловались на трещины по фасаду.
В СК допустили, что ремонт в одной из квартир мог привести к частичному обрушению.