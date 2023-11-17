RT в Telegram
Подпишись

Жильцы обрушившегося в Астрахани дома больше недели слышали там звук перфоратора

Короткая ссылка
Жильцы дома, частично обрушившегося вчера в Астрахани, подняли панику за 20 минут до инцидента. С улицы было видно трещину и слышался треск. Об этом граждане рассказали RT.
Жильцы обрушившегося в Астрахани дома больше недели слышали там звук перфоратора
  • Gettyimages.ru

Также они сообщили, что последние полторы недели слышали в доме звук перфоратора: в одной из квартир шёл ремонт с перепланировкой.

В управляющей компании дома уверены, что ЧП связано с этим ремонтом.

При этом источник RT сообщил, что УК опровергает версию разрушения из-за подмыва фундамента, так как накануне «Астрводоканал» откачивал воду из коллектора.

Кроме того, по данным RT, с домом ещё в 2012 году были проблемы — жители первого и второго подъездов жаловались на трещины по фасаду.

В СК допустили, что ремонт в одной из квартир мог привести к частичному обрушению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить