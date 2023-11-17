Жильцы обрушившегося в Астрахани дома больше недели слышали там звук перфоратора

Жильцы дома, частично обрушившегося вчера в Астрахани, подняли панику за 20 минут до инцидента. С улицы было видно трещину и слышался треск. Об этом граждане рассказали RT.

Также они сообщили, что последние полторы недели слышали в доме звук перфоратора: в одной из квартир шёл ремонт с перепланировкой.

В управляющей компании дома уверены, что ЧП связано с этим ремонтом.

При этом источник RT сообщил, что УК опровергает версию разрушения из-за подмыва фундамента, так как накануне «Астрводоканал» откачивал воду из коллектора.

Кроме того, по данным RT, с домом ещё в 2012 году были проблемы — жители первого и второго подъездов жаловались на трещины по фасаду.

В СК допустили, что ремонт в одной из квартир мог привести к частичному обрушению.