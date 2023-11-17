В Ижевске разработают официальные таблички на удмуртском и русском языках
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
«С коллегами обсудили целый ряд проектов, которые позволят Ижевску сохранить собственный этнический характер. Он нужен, чтобы сохранить родной язык и местные традиции. Важен, чтобы стать ещё привлекательнее для туристов. И просто необходим, чтобы для нашей молодёжи говорить на удмуртском языке стало модно и актуально», — сказал Чистяков.
Отмечается, что будут переводиться и названия улиц.
Проект разработан в сотрудничестве с ассоциацией «Удмурт кенеш» («Удмуртский совет»), передаёт izh.kp.ru.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии более 70 деревень благоустроят в 2024 году.