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В Ижевске разработают официальные таблички на удмуртском и русском языках

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Мэр Ижевска Дмитрий Чистяков заявил о начале разработки официальных табличек на удмуртском и русском языках.
В Ижевске разработают официальные таблички на удмуртском и русском языках
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

«С коллегами обсудили целый ряд проектов, которые позволят Ижевску сохранить собственный этнический характер. Он нужен, чтобы сохранить родной язык и местные традиции. Важен, чтобы стать ещё привлекательнее для туристов. И просто необходим, чтобы для нашей молодёжи говорить на удмуртском языке стало модно и актуально», — сказал Чистяков.

Отмечается, что будут переводиться и названия улиц.

Проект разработан в сотрудничестве с ассоциацией «Удмурт кенеш» («Удмуртский совет»), передаёт izh.kp.ru.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии более 70 деревень благоустроят в 2024 году.

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