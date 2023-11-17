В Удмуртии более 70 деревень благоустроят в 2024 году

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в республике в 2024 году будет благоустроено более 70 деревень по программе комплексного развития сельских территорий.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на официальный Telegram-канал Бречалова.

Такой плановый показатель почти вчетверо превышает результат 2023 года, отметил он.

Все проекты инициированы самими жителями сельских поселений. Работы будут идти практически во всех районах. На реализацию всех проектов будет направлено более 200 млн рублей, добавил глава Удмуртии.

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