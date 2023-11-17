Минстрой России готов заняться последствиями обрушения пятиэтажки в Астрахани

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России готово содействовать работе региональных и местных властей в связи с трагедией в Астрахани. С таким заявлением выступил заместитель главы ведомства Алексей Ересько.

Говоря о трагедии в Астрахани, где 16 ноября в результате обрушения двух подъездов жилого пятиэтажного дома погиб человек, Ересько заявил, что по факту произошедшего уже проводятся следственные мероприятия, изучаются причины.

«При необходимости Минстрой подключится к решению вопроса», — цитирует Ересько РИА Новости.

Ранее о трагедии в Астрахани высказался глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он заявил, что произошедшее связано с недосмотром надзорных органов.