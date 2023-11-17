Минстрой России готов заняться последствиями обрушения пятиэтажки в Астрахани
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Говоря о трагедии в Астрахани, где 16 ноября в результате обрушения двух подъездов жилого пятиэтажного дома погиб человек, Ересько заявил, что по факту произошедшего уже проводятся следственные мероприятия, изучаются причины.
«При необходимости Минстрой подключится к решению вопроса», — цитирует Ересько РИА Новости.
Ранее о трагедии в Астрахани высказался глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он заявил, что произошедшее связано с недосмотром надзорных органов.