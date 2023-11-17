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В Минобороны анонсировали создание российского сегмента МСМ

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Создание российского сегмента Международной системы мониторинга (МСМ) стало темой заседания координационного комитета по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны анонсировали создание российского сегмента МСМ
  • РИА Новости

Как рассказали в пресс-службе оборонного ведомства, заседание состоялось в Южно-Сахалинске. В ходе его проведения были рассмотрены вопросы создания и функционирования российского сегмента МСМ.

Участники координационного комитета также посетили сейсмическую станцию МСМ «Южно-Сахалинск» — 32-й объект и последнюю станцию, построенную в рамках реализации соглашения касательно российских объектов системы мониторинга.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили о намерении Москвы соблюдать мораторий на ядерные испытания.

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