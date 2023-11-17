В Минобороны анонсировали создание российского сегмента МСМ
- РИА Новости
Как рассказали в пресс-службе оборонного ведомства, заседание состоялось в Южно-Сахалинске. В ходе его проведения были рассмотрены вопросы создания и функционирования российского сегмента МСМ.
Участники координационного комитета также посетили сейсмическую станцию МСМ «Южно-Сахалинск» — 32-й объект и последнюю станцию, построенную в рамках реализации соглашения касательно российских объектов системы мониторинга.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили о намерении Москвы соблюдать мораторий на ядерные испытания.