В Оренбурге задержан подозреваемый в убийстве 17-летней давности

В Оренбурге полицейские установили личность подозреваемого в убийстве, совершённом 17 лет назад. Мужчина действовал в составе группы лиц — лишь ему удалось уйти от наказания, в то время как остальные преступники были задержаны по горячим следам.

Подозреваемый — 39-летний житель Первомайского района, сообщает RIA56.

«В 2006 году он в составе группы из четырёх человек в квартире на улице Брестской Оренбурга нанёс телесные повреждения, от которых потерпевший впоследствии скончался», — уточнили в областном УМВД.

Полицейские вновь изучили материалы дела и определили личность злоумышленника. Подозреваемого передали в следственные органы.

Ранее сообщалось, что суд признал жителя Миасса Челябинской области виновным в убийстве женщины, совершённом в 2011 году.