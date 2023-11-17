В Оренбурге задержан подозреваемый в убийстве 17-летней давности
- РИА Новости
Подозреваемый — 39-летний житель Первомайского района, сообщает RIA56.
«В 2006 году он в составе группы из четырёх человек в квартире на улице Брестской Оренбурга нанёс телесные повреждения, от которых потерпевший впоследствии скончался», — уточнили в областном УМВД.
Полицейские вновь изучили материалы дела и определили личность злоумышленника. Подозреваемого передали в следственные органы.
Ранее сообщалось, что суд признал жителя Миасса Челябинской области виновным в убийстве женщины, совершённом в 2011 году.