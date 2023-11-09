Жителя Миасса признали виновным в убийстве 12-летней давности

Суд признал жителя Миасса Челябинской области виновным в убийстве женщины, совершённом в 2011 году.

«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Судом житель Миасса признан виновным», — прокомментировали для URA.RU в СУ СКР по региону.

Тело женщины с травмой головы обнаружили в марте 2011 года. Однако позже уголовное дело оказалось в архиве. Его расследование возобновили в 2022 году по инициативе отдела криминалистики. Были собраны веские доказательства причастности мужчины к убийству.

Суд назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в сентябре в Самаре нашли тела 28-летней жительницы Свердловской области и её сожителя. В квартире также находилась восьмилетняя дочь женщины от первого брака.