Бастрыкин взял на контроль расследование дела о смерти пациентки в Екатеринбурге
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Председатель СКР поручил и. о. руководителя СК по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели свердловчанки в больнице Екатеринбурга», — говорится в сообщении Telegram-канала «Следком».
По мнению родственников погибшей, лечение проводилось неправильно по причине неверного диагноза.
Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка после приёма в детской республиканской клинической больнице.