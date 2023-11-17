Бастрыкин взял на контроль расследование дела о смерти пациентки в Екатеринбурге

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования обстоятельств смерти женщины в больнице Екатеринбурга в 2022 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Председатель СКР поручил и. о. руководителя СК по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели свердловчанки в больнице Екатеринбурга», — говорится в сообщении Telegram-канала «Следком».

По мнению родственников погибшей, лечение проводилось неправильно по причине неверного диагноза.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка после приёма в детской республиканской клинической больнице.