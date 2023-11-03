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В Татарстане завели дело по факту смерти подростка после посещения больницы

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В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка после приёма в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ).
В Татарстане завели дело по факту смерти подростка после посещения больницы
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на СК России по региону.

По имеющейся информации, ребёнок обратился в больницу с жалобами на плохое самочувствие, но, как сообщают СМИ, ему было отказано в госпитализации. Вскоре после приёма он скончался.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области возбудили дело после смерти ребёнка в больнице.

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