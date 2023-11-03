В Татарстане завели дело по факту смерти подростка после посещения больницы
- © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на СК России по региону.
По имеющейся информации, ребёнок обратился в больницу с жалобами на плохое самочувствие, но, как сообщают СМИ, ему было отказано в госпитализации. Вскоре после приёма он скончался.
Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области возбудили дело после смерти ребёнка в больнице.