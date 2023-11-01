В Иркутской области возбудили дело после смерти ребёнка в больнице

Уголовное дело заведено в Иркутской области после смерти ребёнка в больнице.

Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным ведомства, мать ребёнка обратилась с больницу спустя три дня после его падения с лестницы, пожаловавшись, что у ребёнка температура и рвота. О падении ребёнка мать доктору не сообщила.

Педиатр назначил мальчику амбулаторное лечение, позднее ребёнок вновь был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. На следующий день он скончался.

Ранее женщина и 15-летняя девочка погибли в результате пожара в частном доме в селе Марфино в Мытищах Московской области.