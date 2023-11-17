Специалисты назвали характеристики семейного автомобиля
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Об этом газете «Известия» рассказали специалисты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто».
Прежде всего модель должна быть достаточно вместительной. Для семей с тремя и более детьми подойдут семиместные машины. Чаще всего это Škoda Kodiaq, Mitsubishi Outlander, Audi Q7, Chery Tiggo 8.
Семьи поменьше выбирают крупные внедорожники и кроссоверы: Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento.
Степень безопасности авто — ещё один принципиально важный фактор. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение моделям с интегрированными системами безопасности — с функцией предупреждения столкновений, контроля слепых зон или помощи при парковке.
Также важна экономичность. Для сокращения трат на бензин эксперты сервиса посоветовали рассмотреть покупку машины с турбированным двигателем и роботизированной коробкой переключения передач. Часто пользователи сервиса предпочитают модели Volkswagen Multivan и Škoda Karoq.
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